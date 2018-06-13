Иерусалимский «Хапоэль» станет участником Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19

Иерусалимский «Хапоэль» станет новым участником Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19 годов, сообщила пресс-служба команды в своём «твиттере», опубликовав видео с привествием Лиге чемпионов от израильского клуба. В минувшем сезоне в Лиге чемпионов играл другой «Хапоэль» — холонский, а победителем турнира стал греческий АЕК, в финале переигравший «Монако». Иерусалимский «Хапоэль» — двукратный чемпион Израиля по баскетболу сезонов 2014/2015, 2016/2017. В прошлом сезоне «Хапоэль» принимал участие в Еврокубке, в котором вылетел гна групповой стадии турнира.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды.