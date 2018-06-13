Ещё
Иерусалимский «Хапоэль» станет участником Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иерусалимский «Хапоэль» станет участником Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Иерусалимский «Хапоэль» станет новым участником Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19 годов, сообщила пресс-служба команды в своём «твиттере», опубликовав видео с привествием Лиге чемпионов от израильского клуба. В минувшем сезоне в Лиге чемпионов играл другой «Хапоэль» — холонский, а победителем турнира стал греческий АЕК, в финале переигравший «Монако». Иерусалимский «Хапоэль» — двукратный чемпион Израиля по баскетболу сезонов 2014/2015, 2016/2017. В прошлом сезоне «Хапоэль» принимал участие в Еврокубке, в котором вылетел гна групповой стадии турнира.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» команды.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Сербы победили канадцев на старте пятой игровой недели Лиги наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение