Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура 

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.
Приз победителю — официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!
Анонс 2 тура:
17 июня
15:00 Коста-Рика — Сербия
18:00 Германия — Мексика
21:00 Бразилия — Швейцария
18 июня
15:00 Швеция — Южная Корея
18:00 Бельгия — Панама
21:00 Тунис — Англия
19 июня
15:00 Колумбия — Япония
18:00 Польша — Сенегал
21:00 Россия — Египет