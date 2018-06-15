Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю — официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 2 тура:

17 июня

15:00 Коста-Рика — Сербия

18:00 Германия — Мексика

21:00 Бразилия — Швейцария

18 июня

15:00 Швеция — Южная Корея

18:00 Бельгия — Панама

21:00 Тунис — Англия

19 июня

15:00 Колумбия — Япония

18:00 Польша — Сенегал

21:00 Россия — Египет