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Суд признал правоту «Динамо» в споре с бывшим тренером
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Суд признал правоту «Динамо» в споре с бывшим тренером 

Спорт-Экспресс 15 июня 2018
Суд второй инстанции признал правоту мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) в споре с бывшим тренером команды Ярославом Антоновым, информирует официальный сайт бело-голубых. Специалист хотел взыскать вознаграждение за нахождение в составе команды диагонального Сергея Тютлина, интересы которого он представлял в качестве агента.
"Антонов подал в суд на волейбольный клуб «Динамо» (Москва). В своем иске он выдвинул требование о выплате ему комиссионного вознаграждения и неустойки, — отмечается в сообщении. — В действительности, Сергей Тютлин не был в составе команды в то время, за которое Ярослав Антонов пытался взыскать агентское вознаграждение и, соответственно, не принимал участия в соревнованиях 2014-2015 года как игрок московского «Динамо», что подтверждают соответствующие документы.
Впрочем, несколько дней назад вступило в силу решение суда второй инстанции, согласно которому позиция «Динамо» является единственно верной. Такое решение суда не только фактически закрепляет правоту ВК «Динамо», но и, скорее всего, ставит точку в дальнейшем споре сторон".
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