Форвард Марокко Бухаддуз: могу только извиниться за гол в свои ворота

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал гол в свои ворота на 95-й минуте матча первого тура ЧМ-2018 с национальной командой Ирана (0:1).

«Могу только извиниться перед болельщиками. Конечно, для меня это очень нелёгкий день. Для нашей команды всё началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко. В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее.