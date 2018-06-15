Форвард Марокко Бухаддуз: могу только извиниться за гол в свои ворота 

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз прокомментировал гол в свои ворота на 95-й минуте матча первого тура ЧМ-2018 с национальной командой Ирана (0:1).
«Могу только извиниться перед болельщиками. Конечно, для меня это очень нелёгкий день. Для нашей команды всё началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко. В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее.
Матч с Ираном был очень важным, часто первая игра турнира — это сразу же как финал. И мы этот матч проиграли. Я могу только извиниться за этот момент. И перед своей командой, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков. Надеюсь, я смогу помочь команде в следующих играх», — передаёт слова Бухаддуза корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.