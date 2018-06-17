Чемпионы мира среди врачей сыграют матч против болельщиков Японии

В понедельник, 18 июня, официальный Клуб болельщиков национальной сборной «Россия объединяет» (Russia Unites) проведет в Москве первый матч из серии Welcome Matches.

Соперником команды российских болельщиков будут японцы. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «Крылья Советов» (пр. Буденного 17 «А», главное поле). Регламент матча — 2 тайма по 35 минут, в формате 11 на 11. Команды будут составлены из болельщиков двух стран, возраст которых превышает 50 лет. Начало матча в 11.00.

Команда японских болельщиков «Сеньоры самураю» проводит товарищеские матчи с болельщиками других команд с 2002 года! Против них сыграет сборная «Россия объединяет», составленная из московских членов клуба. Костяк команды составят игроки, выступающие в Народной Футбольной Лиге. Главным тренером нашей сборной будет Петр Иванович Семшов (отец экс-игрока сборной России Игоря Семшова ). Добавим, что в составе сборной России будет три игрока — вратарь Эдуард Шпилянский, а также игроки средней линии Сергей Аракелов и Геннадий Войчишин, являющиеся двукратными чемпионами мира среди врачей.

С этой же командой из Японии 21 июня сыграют и петербургские болельщики. Игра пройдет на стадионе «Динамо» (пр. Динамо, 44) в 14:00.