Ещё
Игорь Кобзарь — о победе над Германией в Лиге наций: «Мы находились под давлением, поэтому играли лучше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Кобзарь — о победе над Германией в Лиге наций: «Мы находились под давлением, поэтому играли лучше» 

Спорт-Экспресс 17 июня 2018
Фото: Российский стадион
Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь признался, что отечественная команда лучше играет, находясь под давлением. Сегодня россияне разгромили сборную Германии со счетом 0:3 (18:25, 24:26, 18:25) в матче 4-го тура предварительного раунда Лиги наций.
— Эта игра была важнее для нашей команды, чем для немцев, ведь у них было очень мало шансов выйти в финал, — цитирует Кобзаря официальный сайт международной федерации волейбола. — Мы лучше играем, находясь под давлением, поэтому и победили сегодня. Теперь мы с нетерпением ждем возможности сыграть против сильнейших команд, а также, надеюсь, в финале.
Россия занимает второе место в Лиге наций, а в заключительном туре сыграет с Италией, США и Францией. Матчи пройдут с 22 по 24 июня в итальянской Модене.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия – Египет: трансляция (видео) Гудлевскис вернулся в рижское "Динамо" Аргентина - Хорватия: Ракитич доводит счет до разгромного - 3:0
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали24
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение