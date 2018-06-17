Игорь Кобзарь — о победе над Германией в Лиге наций: «Мы находились под давлением, поэтому играли лучше»

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь признался, что отечественная команда лучше играет, находясь под давлением. Сегодня россияне разгромили сборную Германии со счетом 0:3 (18:25, 24:26, 18:25) в матче 4-го тура предварительного раунда Лиги наций.

— Эта игра была важнее для нашей команды, чем для немцев, ведь у них было очень мало шансов выйти в финал, — цитирует Кобзаря официальный сайт международной федерации волейбола. — Мы лучше играем, находясь под давлением, поэтому и победили сегодня. Теперь мы с нетерпением ждем возможности сыграть против сильнейших команд, а также, надеюсь, в финале.

Россия занимает второе место в Лиге наций, а в заключительном туре сыграет с Италией, США и Францией. Матчи пройдут с 22 по 24 июня в итальянской Модене.