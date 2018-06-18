Семёнов/Лешуков и Уколова/Бирлова выиграли второй этап ЧР по пляжному волейболу 

В посёлке Сынтул Касимовского района Рязанской области прошёл второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. В финале мужских соревнований Константин Семёнов и Илья Лешуков в двух партиях обыграли Василия Андрианова и Антона Сафонова со счётом 2:0 (21:14, 21:10). Продолжительность противостояния составила 23 минуты.
В женском турнире первенствовали Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, в финале обыгравшие Дарью Рудых и Елизавету Зайончковскую со счётом 2:0 (21:15, 21:15). Встреча продолжалась 31 минуту.