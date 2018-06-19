Студентки МИЭТ стали победителями городского турнира по пляжному волейболу

В первой половине июня в московском Центре пляжных видов спорта состоялись игры по пляжному волейболу среди женщин в рамках XXX Московских студенческих спортивных игр.

Как сообщили в пресс-центре НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда, студентки университета Мария Макарова и Екатерина Охрименко стали чемпионками среди 20 команд. В финале наши волейболистки обыграли соперниц из Московского педагогического государственного университета.

— В этом турнире нас изначально считали фаворитами, судя по нашим прошлым результатам. Первые игры были достаточно легкими, но финал дался нам сложнее, чем мы ожидали. Пришлось побороться за звание чемпионов! — рассказала Мария Макарова пресс-центру МИЭТ.

Фото: http://mrsss.ru