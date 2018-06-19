Ещё
Студентки МИЭТ стали победителями городского турнира по пляжному волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студентки МИЭТ стали победителями городского турнира по пляжному волейболу 

Префектура Зеленоградского административного округа 19 июня 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В первой половине июня в московском Центре пляжных видов спорта состоялись игры по пляжному волейболу среди женщин в рамках XXX Московских студенческих спортивных игр.
Как сообщили в пресс-центре НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда, студентки университета Мария Макарова и Екатерина Охрименко стали чемпионками среди 20 команд. В финале наши волейболистки обыграли соперниц из Московского педагогического государственного университета.
— В этом турнире нас изначально считали фаворитами, судя по нашим прошлым результатам. Первые игры были достаточно легкими, но финал дался нам сложнее, чем мы ожидали. Пришлось побороться за звание чемпионов! — рассказала Мария Макарова пресс-центру МИЭТ.
Фото: http://mrsss.ru
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Пять зеленоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии Зеленоградский новусист Вадим Азерьер второй раз подряд взял золото Чемпионата России Центр «М Клуб» приглашает на июньский День соседей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали19
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков11
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение