Ещё
Газинский: никто в сборной России не чувствует, что задача выполнена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газинский: никто в сборной России не чувствует, что задача выполнена 

Чемпионат.com 20 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира—2018 с командой Уругвая (25 июня, Самара).
«Но нам надо постараться забыть матч с Египтом и готовиться к сложному матчу с Уругваем. После игры с Египтом особых поздравлений в раздевалке не было, никто не чувствует, что задача выполнена. Всех поздравили, напомнили про следующий матч. Играем дома с серьёзным соперником. Будет тактическое занятие, разберём Уругвай. Суарес — сильный футболист. Что касается Салаха, то все знают, на что он способен. Нам удалось его остановить — это успех всей команды. Никто не собирается думать о том, чтобы играть на ничью в матче с Уругваем. Хотим играть на победу в каждом матче. Мы ведь играем в России», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Поляки одержали девятую победу в Лиге наций, обыграв аргентинцев
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали19
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков11
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение