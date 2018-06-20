Газинский: никто в сборной России не чувствует, что задача выполнена 

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира—2018 с командой Уругвая (25 июня, Самара).
«Но нам надо постараться забыть матч с Египтом и готовиться к сложному матчу с Уругваем. После игры с Египтом особых поздравлений в раздевалке не было, никто не чувствует, что задача выполнена. Всех поздравили, напомнили про следующий матч. Играем дома с серьёзным соперником. Будет тактическое занятие, разберём Уругвай. Суарес — сильный футболист. Что касается Салаха, то все знают, на что он способен. Нам удалось его остановить — это успех всей команды. Никто не собирается думать о том, чтобы играть на ничью в матче с Уругваем. Хотим играть на победу в каждом матче. Мы ведь играем в России», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.