Женский футбольный «Енисей» разгромил кемеровчанок в 1/8 Кубка России

Женский футбольный «Енисей» пробился в четвертьфинал Кубка России. Накануне в 1/8 финала красноярки разгромили в Кемерово местный «Кузбасс» со счетом 7:0. Покер на счету Зиястиновой. По разу отличились Самойленко, Федорова и Дорофеева.

Главный тренер женского «Енисея» Олег Гарин заявил, что игру он рассматривал именно как подготовку к матчу с московским ЦСКА, который состоится в Красноярске уже в ближайшее воскресенье 24 июня.

«Я думаю, первый тайм дался нам тяжело, особенно до сороковой минуты. Наверное, потому что долго не играли. Поле тоже давало непредсказуемый отскок. Мучились первые минут двадцать. Во втором тайме наконец-то поиграли в удовольствие: покомбинировали, позабивали. Рад, что забили голы, создавали моменты, но есть претензии к некоторым футболисткам, которые не должны против команд первой лиги позволять себе опускаться ниже определённого уровня. Называть я их не хочу, но они были», — приводит его слова клубная пресс-служба.

В четвертьфинале Кубка России «Енисей» встретится с «Рязанью-ВДВ». Домашняя игра пройдет 6 июля, гостевая — 29 июля.

фото: пресс-служба ФК «Енисей»