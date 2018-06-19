Ещё
Вы счастливы сейчас?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вы счастливы сейчас? 

Чемпионат.com 19 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Сборная России уверенно обыграла национальную команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
В матче открытия турнира национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Саудовской Аравии — 5:0. Последний матч группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова проведут с командой Уругвая (25 июня, Самара).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: вы счастливы сейчас?
Чемпионат.com: последние новости
Календарь РФПЛ сезона 2018/19. Проект Лямин и Красильников пробились в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве Иранцы обыграли корейцев в волейбольной Лиге наций
Комментарии  Ещё 120 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали21
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение