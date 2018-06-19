Вы счастливы сейчас? 

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Сборная России уверенно обыграла национальную команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

В матче открытия турнира национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Саудовской Аравии — 5:0. Последний матч группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова проведут с командой Уругвая (25 июня, Самара).

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