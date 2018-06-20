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Черчесов: если бы за 8 голов давали чемпионство, то мы бы уже выиграли ЧМ-2018
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Черчесов: если бы за 8 голов давали чемпионство, то мы бы уже выиграли ЧМ-2018 

Чемпионат.com 20 июня 2018
Фото: News.ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии после матча с национальной командой Египта во втором туре группового тура чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
«Если бы за восемь голов в двух стартовых матчах давали чемпионство, то мы бы уже стали чемпионами. А раз за любое количество мячей дают три очка, пока сделан шаг в следующий круг. Посмотрим, как будем готовиться дальше. Самый счастливый день в жизни? Надеюсь, он ещё будет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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