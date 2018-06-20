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М. Третьяк пройдёт просмотр в рижском «Динамо»
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М. Третьяк пройдёт просмотр в рижском «Динамо» 

Чемпионат.com 20 июня 2018
Как стало известно «Чемпионату», экс-голкипер «Адмирала» и ЦСКА Максим Третьяк в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в рижском «Динамо». Максим — внук легендарного голкипера сборной СССР и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Из «Адмирала» в ЦСКА 21-летний голкипер перебрался в ноябре, но за столичный клуб так и не сыграл ни минуты.
В сезоне-2017/18 на счету Третьяка 1 матч за «Адмирал», 1 игра за «Южный Урал» и 19 — за чеховскую «Звезду», в которой Максим в среднем пропускал 2,39 шайбы за матч.
Ожидается, что основным вратарём рижского «Динамо» будет Кристерс Гудлевскис, который в последние годы выступал за фарм-клуб «Тампа-Бэй».
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