М. Третьяк пройдёт просмотр в рижском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», экс-голкипер «Адмирала» и ЦСКА Максим Третьяк в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в рижском «Динамо» . Максим — внук легендарного голкипера сборной СССР и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка . Из «Адмирала» в ЦСКА 21-летний голкипер перебрался в ноябре, но за столичный клуб так и не сыграл ни минуты.

В сезоне-2017/18 на счету Третьяка 1 матч за «Адмирал», 1 игра за «Южный Урал» и 19 — за чеховскую «Звезду», в которой Максим в среднем пропускал 2,39 шайбы за матч.