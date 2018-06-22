Холомина и Макрогузова проиграли в первом раунде плей-офф в Остраве

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В первом раунде плей-офф россиянки Светлана Холомина Надежда Макрогузова в трёх партиях уступили представительницам Испании Лилиане Фернандес Стейнер и Эльзе Бакеризо Макмиллан со счётом 1:2 (17:21, 21:19, 18:20). Продолжительность противостояния составила 49 минут. За выход в четвертьфинал соревнований испанки поспорят с представительницами Бразилии Марией Антонелли и Кэрол. Этап Мирового тура в Остраве завершится 24 июня.