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Толстых может вернуться в «Динамо»
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Толстых может вернуться в «Динамо» 

Советский спорт 16 часов назад
Бывший президент РФС Николай Толстых может вернуться в «Динамо» и возглавить академию клуба.
«Ведутся переговоры (о том, чтобы Толстых возглавил академию)», — отметили в пресс-службе.
62-летний Толстых, возглавлявший РФС с 2012 по 2015 год, в качестве игрока выступал за «Динамо» в 1974-1983 годах, впоследствии занимал в клубе ряд руководящих должностей, в том числе президента.
Напомним, Толстых был отстранен от должности президента РФС 31 мая 2015 года.
Отметим, что сейчас академией «Динамо» имени Льва Яшина руководит директор Александр Кузнецов.
В общем зачете летнего первенства Клубной лиги «Динамо» занимает четвертое место.
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