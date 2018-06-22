Толстых может вернуться в «Динамо»

«Ведутся переговоры (о том, чтобы Толстых возглавил академию)», — отметили в пресс-службе.

62-летний Толстых, возглавлявший РФС с 2012 по 2015 год, в качестве игрока выступал за «Динамо» в 1974-1983 годах, впоследствии занимал в клубе ряд руководящих должностей, в том числе президента.

Напомним, Толстых был отстранен от должности президента РФС 31 мая 2015 года.

В общем зачете летнего первенства Клубной лиги «Динамо» занимает четвертое место.