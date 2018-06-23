Ещё
Тренер: сборная Сербии будет играть на победу в матче ЧМ против команды Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер: сборная Сербии будет играть на победу в матче ЧМ против команды Бразилии 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу будет играть на победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич, отвечая на вопрос ТАСС.
В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
"Нет ничего невозможного в жизни. У бразильцев, которые, конечно, фавориты группы, тоже есть минусы, которые мы постараемся использовать", — сказал тренер.
Говоря об игре со швейцарцами, Крстаич признался, что команда не заслужила поражения. «В первом тайме мы играли хорошо, технически и тактически. Но во втором тайме пропустило необязательные голы. Мы также сильно хотели победить, как соперник. Думаю, мы играли на равных. Хотя, при счете 1:1 мы старались атаковать и вырвать победу», — сказал Крстаич.
"Комментировать работу судей я не буду. Поддержка на стадионе была отличная. В этой связи хочу поблагодарить российских болельщиков", — добавил тренер.
Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место, костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Матч пройдет 27 июня в 21:00 мск.
ТАСС: последние новости
Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне РФПЛ запланировано на 23 сентября Матч сборных России и Египта откроет второй тур группового этапа чемпионата мира Маскерано: футболисты сборной Аргентины опустошены после поражения в матче ЧМ от хорватов
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали18
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков11
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение