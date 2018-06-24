Сборная Мексики хочет выиграть чемпионат мира — 2018

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил, что команда хочет стать победителями чемпионата мира 2018 года в России.

"Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами", — приводит слова мексиканца ТАСС

Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).