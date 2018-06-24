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Сборная Мексики хочет выиграть чемпионат мира — 2018
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Сборная Мексики хочет выиграть чемпионат мира — 2018 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил, что команда хочет стать победителями чемпионата мира 2018 года в России.
"Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами", — приводит слова мексиканца ТАСС.
Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).
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