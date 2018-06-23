Молодёжная сборная России одержала вторую победу на мемориале Чеснокова 

В «Волей Граде» (Витязево под Анапой Краснодарского края) продолжается традиционный международный турнир молодёжных команд — мемориал Юрия Чеснокова. Участие в соревнованиях принимают сборные U20. Во втором матче турнира сборная России уверенно обыграла прошлогоднего чемпиона Европы в этом возрасте — команду Чехии — со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:14). Польские волейболисты взяли верх над голландцами — 3:1 (25:18, 23:25, 26:24, 25:21).
После двух туров подопечные Андрея Ноздрина лидируют, имея в активе 5 очков. 24 июня в заключительном матче турнира россияне сыграют с голландцами, проигравшими оба стартовых матча.