Тренер сборной Швеции недоволен поведением игроков команды Германии после матча 

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон недоволен поведением футболистов команды Германии после матча второго тура группового этапа чемпионата мира.
"Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", — приводит слова Андерссона ТАСС.
Встреча между сборными Германии и Швеции, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).