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Тренер сборной Швеции недоволен поведением игроков команды Германии после матча
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Тренер сборной Швеции недоволен поведением игроков команды Германии после матча 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон недоволен поведением футболистов команды Германии после матча второго тура группового этапа чемпионата мира.
"Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", — приводит слова Андерссона ТАСС.
Встреча между сборными Германии и Швеции, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).
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