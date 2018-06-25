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Власов: «Финал шести», жди нас! Битва будет очень жаркой
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Власов: «Финал шести», жди нас! Битва будет очень жаркой 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Новичок московского «Динамо» центральный блокирующий Илья Власов рассказал о настрое на «Финал шести» Лиги наций, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске (Франция). Мужская сборная России на предварительном этапе соревнований выиграла 11 матчей из 15 и заняла второе место в турнирной таблице.
«Финал шести», жди нас! Битва будет очень жаркой", — написал Власов в своём «инстаграме».
В «Финале шести» подопечные Сергея Шляпникова сыграют с командами США и Польши. Во вторую группу попали сборные Франции, Сербии и Бразилии.
Матчи группы В, в которую вошла сборная России, будут начинаться в Лилле 4-6 июля в 21:45 по московскому времени.
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