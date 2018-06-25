Власов: «Финал шести», жди нас! Битва будет очень жаркой

Новичок московского «Динамо» центральный блокирующий Илья Власов рассказал о настрое на «Финал шести» Лиги наций, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске (Франция). Мужская сборная России на предварительном этапе соревнований выиграла 11 матчей из 15 и заняла второе место в турнирной таблице.

«Финал шести», жди нас! Битва будет очень жаркой", — написал Власов в своём «инстаграме».

В «Финале шести» подопечные Сергея Шляпникова сыграют с командами США и Польши. Во вторую группу попали сборные Франции, Сербии и Бразилии.

Матчи группы В, в которую вошла сборная России, будут начинаться в Лилле 4-6 июля в 21:45 по московскому времени.