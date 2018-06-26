«Динамо» отреагировало на ситуацию вокруг Пименова, который был объявлен МВД персоной нон-грата

23 июня появилась информация, что МВД РФ призвало чиновников и руководство "Динамо" прекратить любые контакты с лидером болельщиков бело-голубых Алексеем Пименовым . Сегодня, 26 июня, клуб выпустил официальное заявление по поводу данной ситуации. — Футбольный клуб «Динамо-Москва» вынужден еще раз информировать, что никаких официальных и неофициальных договорных отношений с Межрегиональной общественной организацией «Клуб болельщиков „Динамо“ не существует, — говориться в заявлении „Динамо“. — По сути, она представляет и обслуживает интересы частного лица — Алексея Пименова. В очередной раз обращаем ваше внимание, что любое взаимодействие с болельщиками осуществляется только через клубный отдел по работе с болельщиками. Специалисты этого отдела Евгений Щеголев Антон Дорофеев находятся в постоянном контакте со всеми поклонниками клуба, а также группами активной поддержки команды. Все о чемпионате России по футболу — здесь