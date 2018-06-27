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Новосибирцы с нарушением слуха стали чемпионами России в волейболе на пляже
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Новосибирцы с нарушением слуха стали чемпионами России в волейболе на пляже 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
В Анапе завершился чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха — женская и мужская пары из Новосибирска стали чемпионами страны, а также две пары заняли третье место.
В соревнованиях также участвовали команды из Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — Новосибирск на чемпионате представляли три женские и три мужские пары.
Среди мужчин лучшими стали Александр Шуваев и Станислав Синельников — в финале они обошли москвичей.
«Парни прошли весь чемпионат, не проиграв ни одной партии. Это рекорд для чемпионата страны по пляжному волейболу», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центра высшего спортивного мастерства. На третьем месте по итогам соревнований оказались новосибирцы Алексей Петроченко и Дмитрий Елизов. Мужская команда тренируется у Василия Ковальчука в НЦВСМ.
«Чемпионки турнира Юлия Елизова и Анастасия Лязина сыграли сперва со всеми в своей подгруппе, там выиграли всех 2:0 по партиям. Елена Харчевникова и Мария Лавриненко стали бронзовыми призёрами», — добавили в НЦВСМ. Женскую команду к чемпионату подготовил тренер Центра адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области Александр Сергеев.
Две недели назад пятеро новосибирцев стали победителями первенства Европы по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха — финал прошёл вчера в итальянском городе Палермо.
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