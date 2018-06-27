«Зенит» расстается с пятью игроками 

«Зенит» принял решение не продлевать контракты с пятью игроками, сообщает официальный сайт клуба.
Команду покидают Артем Вихров, Иван Лазарев, Никита Баринов, Дрю Гордон и Малкольм Гриффин.
Вихров выступал за «Зенит» с самого первого сезона, завоевав с командой три бронзы национального чемпионата. Для Баринова медали чемпионата России стали вторыми в составе сине-бело-голубых.
«Зенит» благодарит Артема, Ивана, Никиту, Дрю и Малкольма за их работу и вклад в завоевание бронзовых медалей чемпионата России-2017/18. Клуб желает игрокам удачи в их дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении «Зенита».