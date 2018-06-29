Перепёлкин: теперь в Высшей лиге «А» интрига будет сохраняться до конца

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Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба»

Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве

Красильников и Лямин одолели бразильцев на этапе Мирового тура в Польше