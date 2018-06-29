Ещё
Перепёлкин: теперь в Высшей лиге «А» интрига будет сохраняться до конца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перепёлкин: теперь в Высшей лиге «А» интрига будет сохраняться до конца 

Чемпионат.com 3 часа назад
Новый главный тренер «Тулицы» Александр Перепёлкин рассказал о формировании состава и поделился ожиданиями от сезона в Высшей лиге «А». Ранее он занимал пост старшего тренера казанского «Динамо». Состав Тулицы в межсезонье пополнили Белла Гацалова, Марианна Носова и Ирина Аллилуева.
«Комплектование активно идёт. Планируем, чтобы на каждой позиции были и молодые и опытные волейболистки, чтобы было кому играть и побеждать и было кому сменить их на посту. В чемпионате впервые будет система плей-офф. Так что теперь интрига — кто будет победителем — будет сохраняться до конца», — цитирует Перепёлкина «Комсомольская правда — Тула».
Чемпионат.com: последние новости
Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба» Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве Красильников и Лямин одолели бразильцев на этапе Мирового тура в Польше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ27
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова118
«Сборная Германии» попросила убежище в России24
Головин определился с новым клубом1
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ262
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение