Перепёлкин: теперь в Высшей лиге «А» интрига будет сохраняться до конца 

Новый главный тренер «Тулицы» Александр Перепёлкин рассказал о формировании состава и поделился ожиданиями от сезона в Высшей лиге «А». Ранее он занимал пост старшего тренера казанского «Динамо». Состав Тулицы в межсезонье пополнили Белла Гацалова, Марианна Носова и Ирина Аллилуева.
«Комплектование активно идёт. Планируем, чтобы на каждой позиции были и молодые и опытные волейболистки, чтобы было кому играть и побеждать и было кому сменить их на посту. В чемпионате впервые будет система плей-офф. Так что теперь интрига — кто будет победителем — будет сохраняться до конца», — цитирует Перепёлкина «Комсомольская правда — Тула».