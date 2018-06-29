Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба»

Двукратная чемпионка мира (2006, 2010), двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр (2000, 2004) российская волейболистка Любовь Соколова , рассказала, почему в декабре 2017 года приняла решение возобновить карьеру. В начале июня 2018 года она заявила, что прекращает выступления и займёт должность генерального менеджера женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар).

«Я думаю, в этом возвращении был смысл. Даже не столько для меня, сколько для команды. Моё возвращение в «Динамо» принесло долю уверенности девочкам. Да, мы не поднялись с последнего места в чемпионате России, но я была и осталась примером и призывом к борьбе, к стремлению лучше делать любимую работу на тренировках и в игре. Я помогала не сдаваться обстоятельствам. Во всяком случае, я хотела, чтобы это было так.

Девушки были рады, что я с ними, что мы вместе на площадке. Те, кто постарше и играл со мной раньше, говорили молодёжи: «Вы должны ценить, что с вами рядом Люба. Это счастливая возможность для вас учиться играть, находясь в одной команде».

Мир волейбола многому научил меня, многое показал, в том числе и разновидности этой игры. Сейчас мне поступило предложение от краснодарского «Динамо» работать в структуре клуба. Вся моя жизнь в волейболе. Поэтому я согласилась стать генеральным менеджером клуба и надеюсь, что дело моей жизни будет наполняться новым для меня смыслом, а в «Динамо» моя работа в новой роли принесет лишь пользу. Постараюсь передать игрокам свой спортивный опыт. Буду стараться на новом поприще делать всё так же хорошо, как я это делала в волейболе. Буду двигаться вперед и надеюсь, всё будет хорошо!" — цитирует Соколову «МК на Кубани».