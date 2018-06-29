Ещё
Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба» 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратная чемпионка мира (2006, 2010), двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр (2000, 2004) российская волейболистка Любовь Соколова, рассказала, почему в декабре 2017 года приняла решение возобновить карьеру. В начале июня 2018 года она заявила, что прекращает выступления и займёт должность генерального менеджера женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар).
«Я думаю, в этом возвращении был смысл. Даже не столько для меня, сколько для команды. Моё возвращение в «Динамо» принесло долю уверенности девочкам. Да, мы не поднялись с последнего места в чемпионате России, но я была и осталась примером и призывом к борьбе, к стремлению лучше делать любимую работу на тренировках и в игре. Я помогала не сдаваться обстоятельствам. Во всяком случае, я хотела, чтобы это было так.
Девушки были рады, что я с ними, что мы вместе на площадке. Те, кто постарше и играл со мной раньше, говорили молодёжи: «Вы должны ценить, что с вами рядом Люба. Это счастливая возможность для вас учиться играть, находясь в одной команде».
Мир волейбола многому научил меня, многое показал, в том числе и разновидности этой игры. Сейчас мне поступило предложение от краснодарского «Динамо» работать в структуре клуба. Вся моя жизнь в волейболе. Поэтому я согласилась стать генеральным менеджером клуба и надеюсь, что дело моей жизни будет наполняться новым для меня смыслом, а в «Динамо» моя работа в новой роли принесет лишь пользу. Постараюсь передать игрокам свой спортивный опыт. Буду стараться на новом поприще делать всё так же хорошо, как я это делала в волейболе. Буду двигаться вперед и надеюсь, всё будет хорошо!" — цитирует Соколову «МК на Кубани».
Чемпионат.com: последние новости
Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии Красильников и Лямин одолели бразильцев на этапе Мирового тура в Польше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ27
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова118
«Сборная Германии» попросила убежище в России24
Головин определился с новым клубом1
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ262
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение