Кировский минспорт: «Родина» планирует играть в Суперлиге»

Федерация хоккея с мячом России ждёт от кировской «Родины» подтверждения участия в Чемпионате России, финансовых гарантий и оплаты долгов 15 июля, пишут СМИ.

По словам исполнительного директора федерации Сергей Мяуса, в Кирове плачевная ситуация с инфраструктурой и стадионом, несколько игроков могут покинуть команду из-за долгов по зарплате. Кроме того, у «Родины» есть долги по оплате заявочных взносов в ФХМР за два последних сезона. Мяус считает, что «Родине» нужно решить, оставаться ли им в Суперлиге или уходить на один-два сезона в лигу ниже классом.

В правительстве Кировской области «ФедералПресс» сообщили, что команда «Родина» планирует участвовать в играх сезона 2018 − 2019 годов чемпионата России среди команд Суперлиги и первенстве России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги.

«Соответствующее письмо уже направлено в Федерацию хоккея с мячом России», — отметили в министерстве спорта Кировской области.

Кроме того, в ведомстве отметили, что клуб планирует продолжить сотрудничество с ПАО «Т Плюс» , благодаря поддержке которого команда смогла принять участие в играх сезона 2017 − 2018 годов.

Фото: правительство Кировской области