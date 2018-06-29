Кировский минспорт: «Родина» планирует играть в Суперлиге» 

Федерация хоккея с мячом России ждёт от кировской «Родины» подтверждения участия в Чемпионате России, финансовых гарантий и оплаты долгов 15 июля, пишут СМИ.
По словам исполнительного директора федерации Сергей Мяуса, в Кирове плачевная ситуация с инфраструктурой и стадионом, несколько игроков могут покинуть команду из-за долгов по зарплате. Кроме того, у «Родины» есть долги по оплате заявочных взносов в ФХМР за два последних сезона. Мяус считает, что «Родине» нужно решить, оставаться ли им в Суперлиге или уходить на один-два сезона в лигу ниже классом.
В правительстве Кировской области «ФедералПресс» сообщили, что команда «Родина» планирует участвовать в играх сезона 2018 − 2019 годов чемпионата России среди команд Суперлиги и первенстве России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги.
«Соответствующее письмо уже направлено в Федерацию хоккея с мячом России», — отметили в министерстве спорта Кировской области.
Кроме того, в ведомстве отметили, что клуб планирует продолжить сотрудничество с ПАО «Т Плюс», благодаря поддержке которого команда смогла принять участие в играх сезона 2017 − 2018 годов.
Фото: правительство Кировской области