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Пляжные «Крылья Советов» завершили второй этап Суперлиги победой
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Пляжные «Крылья Советов» завершили второй этап Суперлиги победой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Две победы подряд позволили пляжным «Крыльям» подняться с последней строчки в турнирной таблице
В воскресенье, 1 июля, завершился второй этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские «Крылья Советов» завершили второй этап Суперлиги победой. Об этом сообщил представитель команды.
Накануне спортсмены преподнесли сюрприз, сенсационно обыграв московский «Локомотив», и сегодня снова одержали победу — вторую подряд.
— «Крылья» крупно обыграли питерский «Сити» со счетом 4:1. Уступая по ходу матча 0:1, самарцы проявили волю к победе и, усилиями бразильских легионеров Маркеса и Паулиньо, а также Дениса Коваленко достигли победного результата. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Сити» Самохвалов, — рассказал представитель команды.
Две победы подряд позволили пляжным «Крыльям» подняться с последней строчки в турнирной таблице и обойти «Сити». Следующий этап Суперлиги пройдет в Москве с 26 по 29 июля.
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