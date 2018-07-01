Пляжные «Крылья» завершили второй этап Суперлиги победой

Самарские «Крылья Советов» накануне преподнесли сюрприз, сенсационно обыграв московский «Локомотив», и сегодня снова одержали победу — вторую подряд. «Крылья» крупно обыграли питерский «Сити» со счетом 4:1.

Уступая по ходу матча 0:1, самарцы проявили волю к победе и, усилиями бразильских легионеров Маркеса и Паулиньо, а также Дениса Коваленко достигли победного результата.

Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Сити» Самохвалов. Две победы подряд позволили пляжным «Крыльям» подняться с последней строчки в турнирной таблице и обойти «Сити».

Следующий этап Суперлиги пройдет в Москве с 26 по 29 июля.