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Пляжные «Крылья» завершили второй этап Суперлиги победой
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Пляжные «Крылья» завершили второй этап Суперлиги победой 

Волга Ньюс 6 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Самарские «Крылья Советов» накануне преподнесли сюрприз, сенсационно обыграв московский «Локомотив», и сегодня снова одержали победу — вторую подряд. «Крылья» крупно обыграли питерский «Сити» со счетом 4:1.
Уступая по ходу матча 0:1, самарцы проявили волю к победе и, усилиями бразильских легионеров Маркеса и Паулиньо, а также Дениса Коваленко достигли победного результата.
Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Сити» Самохвалов. Две победы подряд позволили пляжным «Крыльям» подняться с последней строчки в турнирной таблице и обойти «Сити».
Следующий этап Суперлиги пройдет в Москве с 26 по 29 июля.
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