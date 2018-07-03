Обнинские пляжницы подтвердили титул чемпионок Европы 

На проходившем в Анапе молодежном U-20 чемпионате Европы по пляжному волейболу Мария Бочарова и Мария Воронина, воспитанницы обнинской СДЮСШОР имени Савина, защитили титул чемпионок, добытый ими год назад на аналогичном турнире в Италии. Второе золото досталось мужской паре Дмитрий Веретюк (Обнинск)-Денис Шекунов (Краснодарский край). Третью награду, бронзовую, заработала пара Алексей Гусев-Павел Шустров, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Таким образом, с учетом прошлогодних результатов россияне выиграли восемь подряд титулов на чемпионатах Европы по пляжному волейболу среди команд резерва.