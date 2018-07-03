Стал известен расширенный состав сборной России по волейболу на чемпионат мира

Чемпионат мира пройдет в Италии и Болгарии 9-30 сентября.

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