Стал известен расширенный состав сборной России по волейболу на чемпионат мира 

ТАСС, 3 июля. Тренерский штаб сборной России по волейболу во главе с Сергеем Шляпниковым обнародовал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
В расширенный состав вошли 29 игроков:
связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;
диагональные — Константин Бакун, Павел Круглов, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Романас Шкулявичус;
блокирующие — Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов;
доигровщики — Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Алексей Родичев, Кирилл Урсов;
Чемпионат мира пройдет в Италии и Болгарии 9-30 сентября.