«Урал» в контрольном матче победил «Енисей», «Анжи» разгромил «Спартак-Нальчик».

Клубы российской Премьер-Лиги провели очередные контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.

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