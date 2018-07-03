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«Урал» в контрольном матче победил «Енисей», «Анжи» разгромил «Спартак-Нальчик».
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«Урал» в контрольном матче победил «Енисей», «Анжи» разгромил «Спартак-Нальчик». 

Чемпионат.com 2 часа назад
Клубы российской Премьер-Лиги провели очередные контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону.
«Урал» со счётом 2:0 переиграл «Енисей». Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Эрик Бикфалви и Владимир Ильин.
«Анжи» одержал крупную победу над «Спартаком-Нальчик» — 4:1. За махачкалинцев забивали Амур Калмыков, Хуан Лескано, Апти Ахъядов и Роланд Гиголаев.
Контрольные матчи «Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Енисей» (Красноярск, Россия) — 2:0 «Анжи» (Махачкала, Россия) — «Спартак-Нальчик» (Нальчик, Россия) — 4:1
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