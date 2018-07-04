«Автомобилист» начнёт новый сезон игрой с рижанами 

Одиннадцатый сезон КХЛ екатеринбургская команда «Автомобилист» проведет на арене «Уралец» 2 сентября. Новый сезон спортсмены откроют домашним матчем с рижской командой «Динамо».
Полный календарь нового игрового сезона Континентальная хоккейная лига опубликует в этот четверг, 5 июля.
Напомним, «Динамо» по итогам юбилейного сезона заняла последнее место в своей конференции, став 13-й командой на Западе. «Автомобилист» попал в восьмёрку сильнейших на Востоке, но вылетел из плей-офф по результатам шестиматчевой серии с магнитогорским «Металлургом». Также у уральской команды пополнение — на лед выйдет защитник Ефим Гуркин, ранее игравший в тольяттинской «Ладе», кроме того, контракт с клубом продолжил еще на три года защитник Алексей Василевский.
Уральские хоккеисты проведут домашний матч