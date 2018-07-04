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Экс-нападающий рижского «Динамо» продолжит карьеру в чемпионате Швеции
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Экс-нападающий рижского «Динамо» продолжит карьеру в чемпионате Швеции 

Чемпионат.com 4 часа назад
Американский нападающий Дэнни Кристо стал игроком шведского «Брюнэса», информирует официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в КХЛ за рижское «Динамо». В 42 матчах регулярного чемпионата американец забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-14» и 6 штрафных минутах. В среднем за матч Кристо проводил на льду 18 минут 24 секунды и наносил 2,3 броска.
В 2013 году Кристо защищал цвета сборной США на чемпионате мира. В 10 матчах мирового первенства форвард забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.
Другие трансферы рижского «Динамо».
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