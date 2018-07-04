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«Монреаль» заинтересован в нападающем «Динамо» Владимире Брюквине
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«Монреаль» заинтересован в нападающем «Динамо» Владимире Брюквине 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин рассказал, что слетал в Монреаль познакомиться с руководством местного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», который давно наблюдает за его игрой.
«Буквально на неделю слетал в Монреаль. Посмотрел город, встретился с руководством, с генеральным менеджером клуба Марком Бержевеном. Посмотрел две арены: тренировочную и основной стадион — «Белл-центр». Ознакомился с достопримечательностями, встретился с Никитой Щербаком, сходили с ним поужинать. На лёд не выходил, в тренировках участия не принимал — у меня действующий контракт с московским «Динамо».
«Монреаль» давно следит за мной, в прошлом году руководители и менеджеры клуба пару раз приезжали ко мне в Москву. Мы познакомились, пообщались. Именно они и пригласили прилететь в гости. Мне очень понравилось, было интересно. У клуба много персонала, различных сотрудников.
Скоро начинаем тренировки с «Динамо». Мне необходимо отработать этот сезон на самом высоком уровне, чтобы после того, как закончится контракт, думать, где продолжать карьеру дальше», — сказал Брюквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Действующее соглашение Брюквина с московским «Динамо» рассчитано до 30 апреля 2019 года.
Брюквин выступает за московское «Динамо» с сезона-2014/15. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 47 матчей, набрав 22 (14+8) очка при показателе полезности «-4» и 35 минутах штрафа. Всего за свою карьеру в КХЛ Владимир сыграл 186 встреч, записав на свой счёт 57 (35+22) результативных баллов при показателе полезности «+25» и 139 минутах штрафного времени.
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