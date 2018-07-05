Определились соперники БК УГМК и курского «Динамо» на групповом этапе женской Евролиги

ТАСС , 5 июля. Стали известны соперники екатеринбургского УГМК и курского «Динамо» по групповому этапу розыгрыша женской баскетбольной Евролиги. Жеребьевка прошла в четверг в Мюнхене, сообщает пресс-служба турнира.

Российская команда, являющаяся действующим победителем женской Евролиги, попала в группу с итальянским «Скио», польским «Польковице», французским «Буржем», чешской «Прагой» и бельгийским «Касторс Брен».

Помимо УГМК, на групповом этапе сыграет курское «Динамо». Соперниками российских баскетболисток станут испанская «Авенида», венгерский «Шопрон», французский «Кароло Баскет», а также турецкие клубы «Фенербахче» и «Хатай».

В квалификационном раунде за право выхода в группу выступит «Надежда» (Оренбург). Соперницами российской команды станут баскетболистки турецкого клуба «Чукурова».

УГМК является четырехкратным победителем женской Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018). «Динамо» выигрывало трофей один раз (2017) и становилось бронзовым призером (2015), «Надежда» один раз выигрывала серебряные медали (2016). Турнир стартует 24 октября. Матчи квалификации пройдут 9 и 12 октября.