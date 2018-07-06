Бразильцы победили Сербию и вышли в полуфинал Лиги наций

Сборная Бразилии в матче группового этапа «Финала шести» мужской Лиги наций в трёх партиях переиграла команду Сербии. Самым результативным волейболистом встречи стал серб Александр Атанасьевич , набравший 17 очков.

В первом туре бразильцы в пяти партиях уступили команде Франции. Таким образом, южноамериканцы гарантировали себе выход в полуфинал. В пятницу, 6 июля, сербы сыграют с французами. Напомним, что из группы В в полуфинал досрочно пробились сборные России и США.

Мужчины. Лига наций. «Финал шести». Вильнёв-д'Аск, Франция

Группа А. 2-й тур Сербия — Бразилия — 0:3 (16:25, 26:28, 19:25).