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Бразильцы победили Сербию и вышли в полуфинал Лиги наций
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Бразильцы победили Сербию и вышли в полуфинал Лиги наций 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Бразилии в матче группового этапа «Финала шести» мужской Лиги наций в трёх партиях переиграла команду Сербии. Самым результативным волейболистом встречи стал серб Александр Атанасьевич, набравший 17 очков.
В первом туре бразильцы в пяти партиях уступили команде Франции. Таким образом, южноамериканцы гарантировали себе выход в полуфинал. В пятницу, 6 июля, сербы сыграют с французами. Напомним, что из группы В в полуфинал досрочно пробились сборные России и США.
Мужчины. Лига наций. «Финал шести». Вильнёв-д'Аск, Франция
Группа А. 2-й тур  Сербия — Бразилия — 0:3 (16:25, 26:28, 19:25).
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