Спортсмены из Войковского стали призерами чемпионата Европы по пляжному волейболу

Молодые динамовцы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пляжному волейболу в возрастной группе до 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного комплекса «Динамо», расположенном в Войковском районе.

«Бронзу» увезли домой Алексей Гусев и Павел Шустров (центр спортивной подготовки МГО ВФСО «Динамо» — ВК «Динамо-Водный стадион»)», — говорится в материале.

Молодежный чемпионат Европы в возрастной категории U-20 (игроки не старше 1999 года рождения) проходил на песчаных кортах специализированного стадиона для пляжного волейбола в «Волей Граде» под Анапой. (ео)