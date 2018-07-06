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Спортсмены из Войковского стали призерами чемпионата Европы по пляжному волейболу
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Спортсмены из Войковского стали призерами чемпионата Европы по пляжному волейболу 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Молодые динамовцы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пляжному волейболу в возрастной группе до 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного комплекса «Динамо», расположенном в Войковском районе.
«Бронзу» увезли домой Алексей Гусев и Павел Шустров (центр спортивной подготовки МГО ВФСО «Динамо» — ВК «Динамо-Водный стадион»)», — говорится в материале.
Молодежный чемпионат Европы в возрастной категории U-20 (игроки не старше 1999 года рождения) проходил на песчаных кортах специализированного стадиона для пляжного волейбола в «Волей Граде» под Анапой. (ео)
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