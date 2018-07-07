Лешуков и Семёнов завершили борьбу в 1/16 финала этапа МТ в Эшпиньо 

В Эшпиньо (Португалия) на этапе «Мирового тура» по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов выбыли из борьбы на стадии 1/16 финала и классифицированы на 17-м месте.
Ещё одни российские участники, Максим Сиволап и Артём Ярзуткин, не вышли из группы, проиграв накануне оба матча.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «4 звезды». Эшпиньо, Португалия Мужчины. 1/16 финала
Бруно Шмидт/Педро Солберг (Бразилия) — Лешуков/Семёнов (Россия) — 2:0 (21:18, 21:18).