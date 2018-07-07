Лешуков и Семёнов завершили борьбу в 1/16 финала этапа МТ в Эшпиньо 

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Ташаев на днях покинет «Динамо» и подпишет со «Спартаком» 4-летний контракт

Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы

Ярзуткин и Сиволап потерпели второе поражение в группе на этапе МТ в Эшпинью