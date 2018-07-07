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Три российских дуэта вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура в «Волей Граде»
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Три российских дуэта вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура в «Волей Граде» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Три российских дуэта вышли в четвертьфинал мужского этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края.
Иван Головин и Тарас Мыськив на отказе соотечественников Данилы Игнатова и Павла Шустрова вышли в четвертьфинал, где их соперниками станут Руслан Быканов и Максим Худяков. Сергей Горбенко и Александр Лихолетов в 1/8 финала переиграли бразильцев Марсио Гуади и Артура Ланси со счётом 2:1 (21:13, 19:21, 15:13). За выход в полуфинал Сергей и Александр поспорят с представителями Китая.
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