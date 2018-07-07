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Головин и Мыськив вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Анапе
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Россия пропускает досадный гол

Головин и Мыськив вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Анапе 

Чемпионат.com 3 часа назад
На этапе «Мирового тура» по пляжному волейболу категории «одна звезда» в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края в полуфинал мужского турнира вышла российская пара Иван Головин/Тарас Мыськив. За медали россиянам 8 июля придётся поспорить с дуэтами из Китая. Первые соперники — Ли Чжуосинь/Чжоу Чаовэй, которые в четвертьфинале в двух партиях обыграли Сергея Горбенко и Александра Лихолетова — 2:0 (21:16, 21:14).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «1 звезда». Анапа, Россия Мужчины. 1/4 финала
Головин/Мыськив (Россия) — Быканов/Худяков (Россия) — 2:0 (21:14, 21:13).
Ли Чжуосинь/Чжоу Чаовэй (Китай) — Горбенко/Лихолетов (Россия) — 2:0 (21:16, 21:14).
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