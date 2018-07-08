«Пляжники» Головин и Мыськив проиграли в матче за 3-е место на турнире в Анапе

Россияне Иван Головин и Тарас Мыськив остались вне пьедестала турнира Мирового тура по пляжному волейболу категории «одна звезда» в центре «Волей Град» под Анапой Краснодарского края. В матче за третье место они уступили китайцам Гао Пену и Ли Яну. В финале сыграют ещё два китайских дуэта — Ли Чжуосинь/Чжоу Чаовей и Ха Ликецзян/Ву Цзиасинь. Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир категории «одна звезда». «Волей Град», Россия Мужчины. Матч за 3-е место И. Головин/Т. Мыськив (Россия) — Г. Пен/Л. Ян (Китай) — 1:2 (16:21, 21:17, 12:15).