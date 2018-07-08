«Зенит» забил столичному «Динамо» пять безответных мячей

Санкт-петербургский "Зенит" в рамках подготовки к новому сезону РФПЛ провел товарищескую встречу с московским «Динамо». Игра прошла в Австрии и завершилась разгромом «бело-голубых» со счетом 5:0. Дублем отметился черногорский нападающий Лука Джорджевич

Напомним, что чемпионат России по футболу стартует 28 июля. Недавно РФПЛ опубликовала полный календарь на сезон-2018/2019.