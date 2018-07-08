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«Зенит» забил столичному «Динамо» пять безответных мячей
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«Зенит» забил столичному «Динамо» пять безответных мячей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Санкт-петербургский "Зенит" в рамках подготовки к новому сезону РФПЛ провел товарищескую встречу с московским «Динамо». Игра прошла в Австрии и завершилась разгромом «бело-голубых» со счетом 5:0. Дублем отметился черногорский нападающий Лука Джорджевич.
Помимо него забитыми мячам в составе победителей отметились Эрнани, Илья Скроботов и Роберт Мак. Динамовцы же даже не смогли размочить счет.
Напомним, что чемпионат России по футболу стартует 28 июля. Недавно РФПЛ опубликовала полный календарь на сезон-2018/2019.
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