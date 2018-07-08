Ещё
«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счётом 5:0 в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счётом 5:0 в товарищеском матче 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Зенит» и московское «Динамо» провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Австрии и завершилась уверенной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил черногорский форвард Лука Джорджевич, а ещё по голу на свой счёт записали Эрнани, Роберт Мак и Илья Скроботов.
По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице, а «Динамо» заняло восьмую строчку.
Чемпионат.com: последние новости
Сербы одержали волевую победу над Японией в матче Лиги наций Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин Продавщица в Нижнем Новгороде прокалывала презервативы для улучшения генофонда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA61
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ41
Федун назвал главное разочарование в сборной50
Уткин посочувствовал Виде23
Украина вступилась за хорватского футболиста454
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение