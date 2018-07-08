«Зенит» разгромил московское «Динамо» со счётом 5:0 в товарищеском матче

«Зенит» и московское «Динамо» провели товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Австрии и завершилась уверенной победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 5:0.

По итогам минувшего сезона российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на пятом месте в турнирной таблице, а «Динамо» заняло восьмую строчку.