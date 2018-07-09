Российские волейболисты стали первыми в истории победителями «Лиги наций»

Волейболисты из России одержали победу на новом турнире — «Лиге наций», заменившем собой мужскую Мировую лигу. В финальном матче мужская сборная РФ сразилась с Францией и обыграла противника «всухую»: 25:22, 25:20, 25:23.

Лига наций проходила во французском городе Лилль с 25 мая по 8 июля, в нем приняли участие команды из 16 стран. Она заменила собой мужскую Мировую лигу.

vk.com @russiamensvolley

Ранее Пятый канал публиковал комментарий эксперта, объяснившего, почему сборная России проиграла хорватам в четвертьфинале ЧМ по футболу.