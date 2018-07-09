Приставы взыскали почти 22 млн рублей долгов с кубанского волейбольного клуба «Динамо»

КРАСНОДАР, 9 июля. / ТАСС /. Судебные приставы взыскали с краснодарского волейбольного клуба «Динамо» долги по зарплате и сборам на общую сумму около 22 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП.

"В Центральный районный отдел судебных приставов Краснодара на исполнение поступили исполнительные листы о взыскании с ВК «Динамо» задолженности по зарплате и налогам в общей сумме 21 941 000 рублей. Была проведена большая работа по аресту и реализации имущества, обращению взыскания на дебиторскую задолженность. География проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге на счета работников клуба перечислено 16 млн рублей — долги по зарплате. В бюджет поступило 5,941 млн рублей — налоги и сборы.