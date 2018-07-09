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Приставы взыскали почти 22 млн рублей долгов с кубанского волейбольного клуба «Динамо»
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Приставы взыскали почти 22 млн рублей долгов с кубанского волейбольного клуба «Динамо» 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с краснодарского волейбольного клуба «Динамо» долги по зарплате и сборам на общую сумму около 22 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП.
"В Центральный районный отдел судебных приставов Краснодара на исполнение поступили исполнительные листы о взыскании с ВК «Динамо» задолженности по зарплате и налогам в общей сумме 21 941 000 рублей. Была проведена большая работа по аресту и реализации имущества, обращению взыскания на дебиторскую задолженность. География проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в итоге на счета работников клуба перечислено 16 млн рублей — долги по зарплате. В бюджет поступило 5,941 млн рублей — налоги и сборы.
Ранее сообщалось, что СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО «Волейбольный клуб „Динамо“ из-за невыплаты заработной платы сотрудникам клуба (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, руководство клуба не выплачивало заработную плату персоналу, тренерскому штабу и игрокам в периоде с января по ноябрь 2017 года. В результате задолженность по зарплате составила около 25 млн рублей.
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