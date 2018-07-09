Кокорин: «Мог бы Шатов претендовать на капитанство в „Зените“? Точно нет» 

Нападающий ”Зенита” Александр Кокорин выразил мнение, что полузащитник Олег Шатов пока недостоин капитанской повязки в петербургской команде.
Сегодня «Зенит» разгромил со счетом 5:0 московское «Динамо» в товарищеском матче в Австрии. Во втором тайме, когда поле покинул Александр Анюков, капитанство перешло к Михаилу Кержакову.
”Думаю, это справедливо. Мог бы претендовать на капитанство Шатов? Точно нет”, — сказал Кокорин, комментировавший второй тайм матча «Зенит» — «Динамо» на официальном клубном канале в YouTube.