Кокорин: «Мог бы Шатов претендовать на капитанство в „Зените“? Точно нет»

Сегодня «Зенит» разгромил со счетом 5:0 московское «Динамо» в товарищеском матче в Австрии. Во втором тайме, когда поле покинул Александр Анюков , капитанство перешло к Михаилу Кержакову

”Думаю, это справедливо. Мог бы претендовать на капитанство Шатов? Точно нет”, — сказал Кокорин, комментировавший второй тайм матча «Зенит» — «Динамо» на официальном клубном канале в YouTube.