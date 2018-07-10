«Енисей» лишился «Лучшего шестого игрока» сезона

Красноярский клуб не стал продлевать контракт с баскетболистом. Об этом заявил главный тренер «Енисея» Олег Окулов

"Сулейман Браймо уходит из «Енисея». У него есть предложения от других клубов, и у нас есть ряд вопросов к его игре. Так что это обоюдное решение", — заявил наставник.

28-летний нигериец выступал за «Енисей» с 2017 года. В этом же году форвард получил награду «Лучшему шестому игроку сезона».