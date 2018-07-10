«Енисей» лишился «Лучшего шестого игрока» сезона 

Форвард баскетбольного клуба «Енисей» Сулейман Браймо покинул клуб, сообщает газета «Известия».
Красноярский клуб не стал продлевать контракт с баскетболистом. Об этом заявил главный тренер «Енисея» Олег Окулов.
"Сулейман Браймо уходит из «Енисея». У него есть предложения от других клубов, и у нас есть ряд вопросов к его игре. Так что это обоюдное решение", — заявил наставник.
28-летний нигериец выступал за «Енисей» с 2017 года. В этом же году форвард получил награду «Лучшему шестому игроку сезона».
Ранее "Локомотив-Кубань" разгромил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.