Сергей Шляпников: Мы правда счастливы, это прекрасно

— Мы правда счастливы, это прекрасно. Мы много работали на протяжении долгого времени. Если бы соперник хорошо распоряжался мячом, то нашим центральным блокирующим было бы сложно, поэтому мы сосредоточились на своей подаче, — сказал Шляпников пресс-службе официального сайта Международной федерации волейбола.

Мусэрский в финальном матче набрал 12 очков.

— Было крайне сложно противостоять Франции на их площадке. Болельщики были седьмым игроком этой команды, но мы сделали это, — заявил Мусэрский.

Либеро россиян подчеркнул, что одним из ключевых факторов успеха стала удачная игра в приеме.

— Мы уже долгое время играем в одной команде, поэтому можем быть эффективными в приеме. Мы знали, что французы будут стараться усложнять подачу, поэтому много работали над этим, — отметил Кабешов.