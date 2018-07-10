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Сергей Шляпников: Мы правда счастливы, это прекрасно
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Сергей Шляпников: Мы правда счастливы, это прекрасно 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников, центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский и либеро Алексей Кабешов поделились эмоциями после победы в финале волейбольной Лиги наций над Францией (3:0).
— Мы правда счастливы, это прекрасно. Мы много работали на протяжении долгого времени. Если бы соперник хорошо распоряжался мячом, то нашим центральным блокирующим было бы сложно, поэтому мы сосредоточились на своей подаче, — сказал Шляпников пресс-службе официального сайта Международной федерации волейбола.
Мусэрский в финальном матче набрал 12 очков.
— Было крайне сложно противостоять Франции на их площадке. Болельщики были седьмым игроком этой команды, но мы сделали это, — заявил Мусэрский.
Либеро россиян подчеркнул, что одним из ключевых факторов успеха стала удачная игра в приеме.
— Мы уже долгое время играем в одной команде, поэтому можем быть эффективными в приеме. Мы знали, что французы будут стараться усложнять подачу, поэтому много работали над этим, — отметил Кабешов.
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