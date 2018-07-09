Вукоевич выведен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018 после скандального видео

FIFA уже открыла дело по данному инциденту и сделала выговор второму его участнику — Домагою Виде.

Огнен Вукоевич отстранен от участия в ЧМ-2018 по решению хорватского футбольного союза. Об этом говорится на официальном сайте организации. Футболист больше не ассоциируется с тренерским штабом. Также хорватский футбольный союз принес свои извинения российской стороне.

Его коллега защитник сборной Хорватии Домагой Вида пока отделался выговором. Зато в соцсетях его поступок осудили уже и сограждане, и иностранные болельщики. Хорватиские СМИ назвали высказываение Виды «прямой провокацией».

Скандальное видео, на котором хорватские футболисты очень уж своеобразно благодарят болельщиков Украины, вызвало волну негодования. Оно появилось после победы сборной Хорватии над Россией. На нем двое хорватских футболистов Огнен Вукоевич и Домагой Вида кричат на камеру «Слава Украине!» и «Эта победа за „Динамо“ и Украину!». FIFA уже открыла дело по данному инциденту.