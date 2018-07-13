Стояновский и Величко не смогли выйти в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде 

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «5 звёзд». В матче стартового раунда плей-офф россияне Олег Стояновский и Игорь Величко в трёх партиях потерпели поражение от представителей Австрии Клеменса Допплера и Александра Хорста со счётом 1:2 (21:23, 21:13, 8:15).
По итогам группового этапа из борьбы выбыли россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин, во втором туре также уступившие этой австрийской паре.
За выход в четвертьфинал Допплер и Хорст поспорят с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.